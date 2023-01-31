В Тюмени 31 января ожидается переменная облачность и небольшой снег

метеорологи обещают небольшие осадки Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Сегодня в Тюмени метеорологи обещают переменную облачность и местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура в ночное время суток минус 10-15 градусов, при прояснении до минус 20. Днем минус 6-11 градусов.

Фото: МЧС по Тюменской области

Отметим, что по народному календарю 31 января раньше считали праздником Афанасия Ломоноса. Название связано с трескучими и сильными морозами, которые обычно наблюдались в округе. Добавим, что на Афанасия оттепель, то лету быть дождливым и холодным, а урожаю скудным и бедным. Если в этот день солнце появится к обеду, то весна придет скоро и будет теплой.