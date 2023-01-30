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НовостиОбщество30 января 2023 14:07

Власти Тюмени продлили важную льготу для контрактников и мобилизованных

До 1 января 2024 года военным сохранили единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей
Екатерина Коган
единовременная выплата сохранится до первого января следующего года

единовременная выплата сохранится до первого января следующего года

Правительство Тюменской области продлило на текущий год единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей для мобилизованных, а также тех, кто заключил контракт о службе в специальных подразделениях региона.

Из постановления также стало известно, что такая мера сохранится до 1 января следующего года.

Напомним, ранее мы писали, что для мобилизованным за три месяца провели более 150 концертов. Их даже поздравляли новогодние герои - Дед Мороз и Снегурочка. А в начале года из Тюмени отправился очередной эшелон мобилизованных. Перед отправкой бойцы несколько месяцев усиленно тренировались и проходили спецподготовку.