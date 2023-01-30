Власти Тюмени продлили важную льготу для контрактников и мобилизованных

единовременная выплата сохранится до первого января следующего года

Правительство Тюменской области продлило на текущий год единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей для мобилизованных, а также тех, кто заключил контракт о службе в специальных подразделениях региона.

Из постановления также стало известно, что такая мера сохранится до 1 января следующего года.

Напомним, ранее мы писали, что для мобилизованным за три месяца провели более 150 концертов. Их даже поздравляли новогодние герои - Дед Мороз и Снегурочка. А в начале года из Тюмени отправился очередной эшелон мобилизованных. Перед отправкой бойцы несколько месяцев усиленно тренировались и проходили спецподготовку.