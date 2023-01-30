Тюменец лишится свободы на несколько лет за призыв к экстремизму

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы региона

Сегодня Центральный районный суд города вынес приговор ранее судимому за наркотики 24-летнему молодому человеку. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, за свой поступок, нарушающий закон РФ, парень ответит ценой своей свободы и отправится на три года в исправительную колонию общего режима. Помимо этого, на два года молодого человека лишили возможности заниматься администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей. Более того, преступнику придется выплатить шесть тысяч рублей в доход государства.

В ведомстве также пояснили, что осужденный был противником спецоперации. Поэтому в знак протеста и несогласия с госполитикой руководства России 24 февраля прошлого года он создал в «Телеграме» группу и информировал посетителей об организации и проведении несанкционированных митингов. В группе он также размещал экстремистские материалы, а также свои комментарии с несанкционированного митинга, на который пришел в день начала СВО в 2022 году. Несмотря на то что 24 февраля был задержан силовиками, он всё равно выложил в соцсети протестный видеопризыв.