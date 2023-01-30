С улиц Тюмени начали убирать новогодние украшения

украшения и световые конструкции приведут в порядок Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Новогодние праздники позади. Январь уже тоже подходит к концу, а значит, настало время возвращать городу прежний вид. В местной администрации корреспонденту «КП»-Тюмень» сообщили, что в Калининском округе уже сняли снежинки, которые больше месяца радовали горожан. В Комсомольском сквере, Вьюжном, на Никольской площади, у стройинститута ТИУ, а также на территории библиотеки, расположенной на Червишевском тракте, убрали искусственные елки.

Переживать тюменцам за новогодние украшения, световые конструкции, растяжки, объемные коллажи не стоит. Их будут хранить у подрядчиков до наступления 2024 года. Кроме того, за то время, что они будут там находиться, их приведут в порядок. То, что требует ремонта, будет отремонтировано, исправлено и возвращено в рабочее состояние.