В экономику Тюменской области привлечено более 3,3 млрд рублей благодаря гарантийному фонду Фото: Татьяна Коркина

Более 3,3 млрд рублей заемных денег в виде микрозаймов, банковских гарантий и кредитов привлечено в экономику Тюменской области для реализации бизнес-проектов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, предпринимателям выдали 213 поручительств на сумму 387 млн рублей. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках этой программы региональное Инвестагентство предоставляет поручительства малому и среднему бизнесу и самозанятым по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе. В 2022 году кредитные средства получили 154 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых более 30 человек – начинающие предприниматели, со сроком реализации бизнеса до 1 года, и 6 самозанятых.

Предприятиям, которые реализуют свою деятельность в области сельского хозяйства, производства и сферы услуг, предоставлено 65% от общего объема поручительств. По словам начальника отдела гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области Марии Покалюхиной, участниками программы являются 15 финансовых организаций, в том числе микрокредитная финансовая организация и лизинговая компания.

– В 2022 году мы сохранили условия для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства. Ставка вознаграждения, независимо от цели финансирования, составляет 0,5 годовых, максимальный объем поручительства от основного долга – 70%. Предприниматели региона неоднократно обращаются за поручительством при привлечении кредитных средств на реализацию новых проектов, масштабирование и расширение действующего бизнеса, для эффективного функционирования предприятия в настоящем времени, что говорит об эффективности гарантийной поддержки на территории области, – сообщила Мария Покалюхина.