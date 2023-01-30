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НовостиЭкономика30 января 2023 12:05

Тюменские аграрии внедряют технологию применения жидких минеральных удобрений

Их применяют уже 11 хозяйств
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменские аграрии внедряют технологию применения жидких минеральных удобрений

Тюменские аграрии внедряют технологию применения жидких минеральных удобрений

Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Почти 54 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе, или более 22 тысяч тонн в действующем веществе, купили тюменские сельскохозяйственные товаропроизводители для того, чтобы весной их засыпать на поля региона. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, это ровно в два раза больше, чем аграрии покупали на этот же период в 2022 году.

Одно из перспективных направлений – применение жидких минеральных удобрений. К примеру, в 2020 году предприятие «Сибирь» из Исетского района впервые в Тюменской области внедрило технологии применения жидких минеральных удобрений, установило растворный узел и переоборудовало посевные комплексы под их внесение. Практика показала, что эта технология позволила оптимизировать расходы на минеральные удобрения примерно на 30%. Сегодня жидкие удобрения применяют уже 11 хозяйств.

Кстати, тюменские минеральные удобрения оценили не только наши соседи, но и зарубежные партнеры. Например, в 2022 году гуминовый препарат «Росток», разработанный тюменцами, впервые испытали на полях Азербайджана. Это первое масштабное сотрудничество компании «НПЦ «Эврика», резидента Тюменского технопарка, с зарубежьем. Удобрение состоит из торфа, воды и химических реактивов, всё сырье наше, тюменское. С иностранными добавками производят только упаковку: бумагу, краску, тару.

Во многом благодаря удобрениям в 2022 году тюменские аграрии с полей Тюменской области собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерна. Столь высокий показатель из-за наших климатических условий достигается нечасто.