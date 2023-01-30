Тюменские аграрии внедряют технологию применения жидких минеральных удобрений Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Почти 54 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе, или более 22 тысяч тонн в действующем веществе, купили тюменские сельскохозяйственные товаропроизводители для того, чтобы весной их засыпать на поля региона. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, это ровно в два раза больше, чем аграрии покупали на этот же период в 2022 году.

Одно из перспективных направлений – применение жидких минеральных удобрений. К примеру, в 2020 году предприятие «Сибирь» из Исетского района впервые в Тюменской области внедрило технологии применения жидких минеральных удобрений, установило растворный узел и переоборудовало посевные комплексы под их внесение. Практика показала, что эта технология позволила оптимизировать расходы на минеральные удобрения примерно на 30%. Сегодня жидкие удобрения применяют уже 11 хозяйств.

Кстати, тюменские минеральные удобрения оценили не только наши соседи, но и зарубежные партнеры. Например, в 2022 году гуминовый препарат «Росток», разработанный тюменцами, впервые испытали на полях Азербайджана. Это первое масштабное сотрудничество компании «НПЦ «Эврика», резидента Тюменского технопарка, с зарубежьем. Удобрение состоит из торфа, воды и химических реактивов, всё сырье наше, тюменское. С иностранными добавками производят только упаковку: бумагу, краску, тару.

Во многом благодаря удобрениям в 2022 году тюменские аграрии с полей Тюменской области собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерна. Столь высокий показатель из-за наших климатических условий достигается нечасто.