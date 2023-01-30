В Тюмени подорожали электротовары, сладости, услуги туризма и топливо

цены на ряд товаров и услуг снова подорожали

В регионе изменились цены и тарифы на потребительские товары и услуги. В среднем рост произошел примерно на 8,1%. Цены на продовольственные товары стали больше на 9,6%. На непродовольственные – на 3,2%. Тарифы и услуги – на 13,9%. Такие данные привел Тюменьстат.

На 18% стали дороже кондитерские изделия, на 15,8% – макароны. Рыба, морепродукты, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 15,6%. Сливочное масло – на 13,6%, сыр – на 12,4%, сахар – на 9,9%.

Не обошлось без роста цен и на алкоголь. Он вырос в цене на 13,3%. Зато на 0,4% стали дешевле куриные яйца и на 0,3% уменьшилась стоимость плодоовощной продукции.

А вот среди непродовольственных товаров на 17,1% подскочили цены на моющие и чистящие средства. Подорожала на 15% ткань, на 10,6% – электротовары и бытовые приборы. Медикаменты стали дороже на 9,3%, табачные изделия – на 8,9%.

При этом снизилась на 15,9% стоимость обуви, на 10,1% подешевели телерадиотовары, на 8,2% – белье и одежда, на 2% – строительные материалы.

Дизельное топливо стало дороже на 11,9%, а бензин – на 1,9%.

Теперь придется раскошелиться и для того чтобы съездить на море. Тарифы на услуги зарубежного туризма выросли на 48,2%. Ветеринарные услуги – на 31%, банковские услуги – на 27,7%, страхование – на 27%, дошкольное воспитание – на 14,8%, ЖКХ – на 12,4%, мероприятия организаций культуры – на 11,5%, услуги связи – на 11,1%, бытовые – на 10,7%, медицинские – на 10,4%, пассажирского транспорта – на 9,6%.