В Тюмени снова подорожала аренда квартир

на съем квартиры придется раскошелиться

Снять квартиру в Тюмени снова становится проблематично. Стоимость аренды даже самой маленькой квартиры-студии увеличилась на 10%. По данным известного сайта объявлений, в первом месяце 2023 года месячный съем квартиры в среднем обходился в 16 тысяч 400 рублей. При этом в середине минувшего года малосемейку можно было найти на две тысячи дешевле.

Добавим, что, несмотря на повышение цен, спрос на аренду небольших квартир всё же держит крепкие позиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Тюмени вырос спрос на посуточную аренду квартир. Также мы сообщали и о том, что изменились цены не только на съем жилья, но и на его покупку. Например, квадратный метр недвижимости стал дороже на 110 тысяч рублей. Следовательно за 12 месяцев стоимость квадратного метра увеличилась на 21,6%.