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НовостиОбщество30 января 2023 10:39

Таксисты Тюмени массово увольняются из-за низких тарифов

Никто не хочет продолжать работать за копейки
Екатерина Коган
таксисты не хотят работать за копейки

таксисты не хотят работать за копейки

Тюменские таксисты уже не первый раз становятся объектом обсуждений. Они устраивают то протесты, то митинги, то бунты. А на этот раз решили массово покинуть свое рабочее место. Всему виной низкие тарифы, а значит, и мизерный заработок.

Как рассказал изданию «ФедералПресс» водитель Евгений, из-за низких тарифов многие не хотят продолжать работать. Поэтому планируют заниматься этим в частном порядке. Он объясняет позицию таксистов еще и тем, что некоторые вынуждены брать автомобили в аренду и у них едва хватает денег, чтобы элементарно отбить арендную сумму транспортного средства, не говоря уж о чем-то другом.

Сам же Евгений проработал с крупным агрегатором меньше года, однако продолжать с ним сотрудничать не хочет, так как понимает, что ситуация с тарифами навряд ли изменится.

– Таксисты массово увольняются и ищут работу. Кто-то пытается поработать с другими компаниями, а некоторые уходят на себя, – подчеркнул мужчина.

Он также сказал, что уволенные таксисты практически не возвращаются на прежнее место работы.

Добавим, что из-за такой непростой ситуации могут подняться и цены. Если у агрегатора будет мало водителей в час пик, то цена поездки существенно подскочит.