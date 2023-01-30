Таксисты Тюмени массово увольняются из-за низких тарифов

таксисты не хотят работать за копейки

Тюменские таксисты уже не первый раз становятся объектом обсуждений. Они устраивают то протесты, то митинги, то бунты. А на этот раз решили массово покинуть свое рабочее место. Всему виной низкие тарифы, а значит, и мизерный заработок.

Как рассказал изданию «ФедералПресс» водитель Евгений, из-за низких тарифов многие не хотят продолжать работать. Поэтому планируют заниматься этим в частном порядке. Он объясняет позицию таксистов еще и тем, что некоторые вынуждены брать автомобили в аренду и у них едва хватает денег, чтобы элементарно отбить арендную сумму транспортного средства, не говоря уж о чем-то другом.

Сам же Евгений проработал с крупным агрегатором меньше года, однако продолжать с ним сотрудничать не хочет, так как понимает, что ситуация с тарифами навряд ли изменится.

– Таксисты массово увольняются и ищут работу. Кто-то пытается поработать с другими компаниями, а некоторые уходят на себя, – подчеркнул мужчина.

Он также сказал, что уволенные таксисты практически не возвращаются на прежнее место работы.

Добавим, что из-за такой непростой ситуации могут подняться и цены. Если у агрегатора будет мало водителей в час пик, то цена поездки существенно подскочит.