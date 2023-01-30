В Тюмени генподрядная организация ищет водителя самосвала и обещает платить 180 тысяч рублей в месяц

помимо больших денег будущему соискателю предлагают трехразовое питание, бесплатный проезд и проживание в вагончике

На официальном сервисе по поиску работы появилась привлекательная вакансия. Одна из генподрядных организаций ищет водителей автосамосвалов Mercedes-Benz. Соискателю предлагают высокую заработную плату. Минимум – 150 тысяч, максимум – 180. Однако для того чтобы устроиться на это место, нужно иметь не только права с определенной категорией, но и среднее или среднее специальное образование.

Помимо этого, за такими деньгами придется отправиться на Северо-Часельское месторождение, которое находится вблизи Нового Уренгоя. Да и трудиться предлагают вахтовым методом. Кроме этого, требуется и опыт вождения. Минимум три года. Зато на рабочем месте обещают обеспечить трехразовым питанием, оплатой проезда и проживанием в вагончиках.

Напомним, ранее мы писали, что представители культуры региона в этом году могут заработать несколько миллионов. При этом в регионе отмечается дефицит учителей в образовательных учреждениях. Всему виной низкая заработная плата.