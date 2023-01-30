В Тюмени маленькая девочка проглотила осколок стекла и напугала родителей

малышка доставлена в больницу для детального обследования

Накануне вечером в Тюмени двухлетняя девочка проглотила осколок стеклянной пипетки. В пресс-службе областного департамента здравоохранения корреспонденту «КП-Тюмень» сообщили, что родители малышки разбили пипетку. Быстро убрали осколки, но нашли не все. Затем на нёбе у дочери обнаружили порезы от стекла и вызвали скорую помощь.

В ведомстве также отметили, что, несмотря на порезы и тесный контакт со стеклом, у ребенка не было никаких тревожных симптомов. Малышка была бодра и просила мультики.

Прибывшие на вызов медики осмотрели девочку и увезли в ОКБ № 2, чтобы детально обследовать ЖКТ и выявить или исключить наличие в организме инородного тела.

Добавим, что специалисты напоминают о том, что батарейки, булавки, стекло, гвозди – это самые опасные предметы, которые могут проглотить маленькие дети. Если все же подобное произошло, то не нужно ждать, когда проглоченное выйдет само. Необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью, самостоятельно не предпринимать никаких действий. В том числе не нужно давать таблетки, ставить клизмы или пытаться промыть желудок.

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