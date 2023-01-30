В Тюмени перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве своего знакомого

мужчина убил своего знакомого, а потом сжег его дом

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба». Об этом корреспонденту «КП»-Тюмень» сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области и прокуратуре региона.

Там также напомнили о подробностях произошедшего. 7 ноября минувшего года в ходе тушения пожара частного дома, было обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения шеи.

Мероприятия, проведенные силовиками, показали, что к произошедшему причастен ранее судимый за подобное же преступление знакомый убитого, которого потерпевший приютил в своем доме.

Мужчина в ходе допроса свою вину полностью признал. По версии следователей, 6 ноября 2022 года обвиняемый совместно с потерпевшим распивали спиртное в частном доме. Однако увеселительное «мероприятие» с горячительными напитками перешло в словесную перепалку. Задержанный схватил нож и ударил им собутыльника в область шеи. От полученных ранений хозяин дома скончался. Чтобы замести следы смертельного конфликта, злоумышленник поджег дом и сбежал. В прокуратуре также добавили, что потерпевшему нанесен ущерб на сумму свыше 920 тысяч рублей.

Отметим, что обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи собрали достаточно доказательств и отправили уголовное дело в суд.