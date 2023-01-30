Эксперт заявил, что проект «Движение первых» долгожданный и объединяющий

Фото: РДШ Движение первых/Тюмень

Член Общественной палаты Чувашской Республики, председатель родительского экспертного консультативного совета Альберт Комахидзе высказался по поводу проекта «Движение первых».

По его словам, проект имеет огромный успех и потенциал по всей России. Об этом он сказал во время выступления на онлайн-площадке «Экспертного клуба России». Он также добавил, что этот проект будет объединять всех еще в одном полезном деле.

Отметим, что в регионе первичные отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» созданы уже в 112 учреждениях образования.

– Это рекордный среди регионов страны показатель, – подчеркнул медиакоординатор РДДМ в Тюменской области Владислав Мухин.

Напомним, что первое в регионе первичное отделение РДДМ открыло свои двери 28 декабря в физико-математической школе города. Затем они появились в 107 образовательных и допобразовательных учреждениях города, включая учреждения спорта и культуры. Помимо этого, отделение появилось и в Голышмановском агропедагогическом колледже.

Лидерами по числу созданных первичных отделений всероссийского «Движения первых» стали Тюмень, Тобольск, Тюменский район. Там инициировано создание 23, 15, 11 отделений.