В Тюмени подняли заработные платы руководителям культурных учреждений

заработная плата представителей культуры увеличится почти на 60%

Деятели культурной сферы региона отчитались о своих доходах на текущий год. Так, теперь их премии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Такие данные фигурируют в приказе, выложенном на официальном сайте правительства региона.

Так, руководитель местного Концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина в 2023 году ежемесячно будет получать оклад в размере 180 тысяч рублей.

А глава Музея имени Словцова Светлана Сидорова каждый месяц будет получать оклад в размере 150 тысяч рублей. На несколько десятков тысяч рублей меньше заработная плата в этом году будет у Ольги Адамович. Она руководит библиотекой имени Менделеева. Ее оклад – 110 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что если учесть премии и допвыплаты, то представители культуры за 12 месяцев смогут заработать свыше 3 млн рублей. Следовательно, их доход увеличится почти на 60%.