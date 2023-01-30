На ремонт самого большого музея Тюменской области потратят около 10 миллионов рублей

Фото: Информационный центр правительства региона

В Музее имени Словцова проведут ремонт помещений, а также модернизируют лифтовое оборудование. На все эти работы будет направлено около десяти миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Также там сообщается, что заявки на участие в аукционе принимали до 25 января. Сейчас подводятся итоги.

В документах также написано, что ремонт в помещениях музейного комплекса будущий подрядчик должен закончить до 1 мая этого года. Подрядной организации необходимо будет демонтировать подвесной потолок, стены, светильники. Кроме того, предстоит установка электрических устройств, сантехники, видеокамер, информационных розеток у поста охраны, металлодетекторные рамки, ПО Macroscop для системы видеонаблюдения. Также нужно покрасить потолок, стены, провести облицовку колонн керамической плиткой и прочее. На эти цели предусмотрено 5,9 млн рублей.

А на модернизацию лифтовой системы заложено 3,8 млн рублей. Все комплектующие, которые будут использованы, должны быть новыми, без дефектов и каких-либо ограничений. Закончить работу по модернизации лифтового оборудования нужно до 1 августа текущего года.