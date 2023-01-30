У жителей Тюмени в 2022 году зарплата выросла на 9,8%

в регионе отмечается уменьшение безработицы

Губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что повышение уровня жизни является приоритетной задачей для власти. Об этом, по сообщениям информационного центра правительства региона, глава заявил на заседании регионального координационного совета по реализации мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже границы бедности.

Так, с января по октябрь прошлого года средняя заработная плата в регионе стала больше на 9,8% по сравнению с таким же периодом 2021 года.

Помимо этого, мерами соцподдержки в минувшем году воспользовались свыше 402 тысяч жителей области. В том числе поддержку использовали более 125 тысяч детей.

Также отмечается, что в начале этого года уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,44%. Этот процент ниже, чем в среднем по всей стране. Подчеркнем, что в январе 2023 года в службу занятости населения работодатели отправили информацию примерно о 30 тысячах свободных вакансий.