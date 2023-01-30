Более 500 пациентов прошли обследование на уникальных аудиометрах в ялуторовской больнице №23 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В ялуторовской областной больнице № 23 активно используют современные аудиометры – поликлинический и импедансный, которые поступили в медучреждение в апреле 2022 года. Оба устройства были закуплены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Эти аудиометры позволяют пациентам пройти квалифицированную диагностику не выезжая из города.

До тех пор пока в больнице не появилось это оборудование, врачи проверяли слух пациентов шепотной речью и звоном камертонов. Однако теперь диагностика заболеваний органов слуха вышла на новый уровень. По словам врача-отоларинголога облбольницы № 23 Юлии Шешуковой, до появления этих приборов врачи могли отправлять к сурдологу в Тюмень пациентов со значительной степенью тугоухости или отосклероза, при котором разрушаются слуховые косточки.

– Сейчас мы выявляем эти заболевания в начальной стадии, что экономит драгоценное время для лечения и, что немаловажно, для наших пациентов, среди которых много пожилых людей, деньги, – рассказала Юлия Шешукова.

Аудиометры позволяют также выявлять степень тугоухости и ее причины, различные виды отитов и другие заболевания среднего и внутреннего уха. С помощью нового оборудования в Ялуторовске уже обследовали более 500 пациентов, некоторых из них отправили на лечение в крупные профильные медицинские центры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в ялуторовскую больницу поступило оборудование, позволяющее заботиться о женском здоровье. Медицинскую технику также закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».