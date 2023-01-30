В Тюмени вынесли приговор мужчине, который жестоко избил свою сожительницу

В ноябре прошлого года в одном из местных клубов произошел конфликт между влюбленными. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поругался со своей сожительницей и около 15 раз ударил ее по голове ногой. Измученная гражданка в этот момент лежала на полу. В итоге действия изувера привели к множественным кровоподтекам, ссадинам и даже переломам костей лица.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области корреспонденту «КП»-Тюмень» рассказали, что мужчина свою вину признал. И сказал, что в тот злополучный день вышел из себя, так как ему не понравилось поведение подруги.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.