В Тюменской области отменили приговор пьяному водителю из-за ошибки мирового судьи

дело будут рассматривать заново

Ишимец сел пьяным за руль, попался в руки соответствующих лиц и заработал себе «административку». К тому же лишился прав и получил штраф. Однако вынесенный ранее судом приговор был отменен.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, мужчина подал жалобу и попросил постановление отменить, так как никакого административного правонарушения нет. Он аргументировал всё это тем, что дело было рассмотрено в то время, когда его не было. Более того, он не был извещен о его предстоящем рассмотрении. То есть было нарушено право на защиту и доступ к правосудию.

В постановлении мирового судьи написано, что правонарушение рассмотрено без участия самого мужчины. При этом судья исходил из того, что гражданин был извещен о месте и времени рассмотрения. Выяснилось, что физическое лицо и правда было извещено о месте и времени рассмотрения. Но в определении мирового судьи время было указано не то.

Таким образом, в связи с этими неточностями допущено серьезное нарушение требований КоАП РФ.

Сейчас постановление мирового судьи отменено, а дело вновь вернулось на рассмотрение.