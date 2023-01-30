В Тюмени полицейские задержали двух подруг, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков

женщины уже ранее за подобное были судимы

В Тюмени силовики задержали двух женщин и нашли у них свертки с кристаллическим веществом. Его отправили на экспертизу. Примечательно то, что гражданок уже ранее судили за незаконный оборот наркотиков, и тут они взялись за старое снова. Корреспонденту «КП»-Тюмень» в областной полиции пояснили, что результат исследования показал, что в тех двух пакетиках была «соль». Задержанные сознались, что употребляют запрещенные вещества и заказали их в одном из мессенджеров.

На гражданок заведено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За подобное правонарушение максимальное наказание – три года лишения свободы. Сейчас же фигуранткам дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.