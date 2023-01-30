В Тюмени полицейские поймали воришку по горячим следам

теперь злоумышленник ответит по закону

В дежурную часть тюменской полиции обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что из ее квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Женщина также пояснила, что ненадолго отлучилась из квартиры к соседке померить давление, но не закрыла дверь. А когда вернулась смартфона на месте не обнаружила. Корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе областной полиции добавили, что сотрудники уголовного розыска прибыли на место кражи, опросили пенсионерку и возможных свидетелей. Затем провели необходимый ряд мероприятий и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый тюменец 1981 года рождения. В своем плохом поступке он признался и объяснил, что обнаружил квартиру соседки незапертой. Зашел, взял телефон и планировал им пользоваться. Подозреваемого доставили в отдел полиции, а украденное изъяли.

На тюменца завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за подобное правонарушение – до пяти лет лишения свободы. Сейчас же подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.