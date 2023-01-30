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НовостиОбщество30 января 2023 2:00

В Тюменской области задержали пьяного водителя с собакой

Инцидент произошел на 10-м км автодороги Петелино-Заводопетровское
Екатерина Коган
фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

32-летний мужчина из Ялуторовска распивал спиртные напитки со своей сожительницей и в ходе распития поругался с ней. Разгорячившись из-за конфликта, он взял собаку и поехал в свой дом находясь в алкогольном опьянении.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, гражданин был задержан сотрудниками ведомства, а алкотестер показал 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административный материал. Транспортное средство эвакуировали. А жителя Ялуторовска с верным четвероногим другом автоинспекторы проводили до дома.