В Тюменской области задержали пьяного водителя с собакой

фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

32-летний мужчина из Ялуторовска распивал спиртные напитки со своей сожительницей и в ходе распития поругался с ней. Разгорячившись из-за конфликта, он взял собаку и поехал в свой дом находясь в алкогольном опьянении.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, гражданин был задержан сотрудниками ведомства, а алкотестер показал 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административный материал. Транспортное средство эвакуировали. А жителя Ялуторовска с верным четвероногим другом автоинспекторы проводили до дома.