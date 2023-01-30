В Тюмени 30 января 2023 ожидается мороз и снег

В этот день будет холодно и местами снежно Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Сегодня в Тюмени будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, температура минус 13-18, местами до минус 23. Днем возможен небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с, температура минус 7-12 градусов.

Погода в Тюмени 30 января в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Отметим, что в народном календаре 30 января считается днем Антона-презимника или Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимнего периода уже позади и мы стремительно идем в сторону весны. Однако теплой погоде в этот день верить не стоит. Раньше говорили, что презимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет и все морозом станет.

Кроме того, в этот день принято было печь толокняные колобки, символизирующие солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки.