В селе Гусево Тюменского района открылся новый центр культуры для людей всех возрастов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В селе Гусево Тюменского района торжественно открыли здание центра культуры площадью более 400 квадратных метров. Центр притяжения для людей всех возрастов – от дошкольников до ветеранов – построили менее чем за год по типовому проекту с использованием технологии каркасного строительства. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюменского района Светлана Иванова.

В центре культуры есть зрительный зал на 100 мест, библиотека с читальным залом, помещение для занятия музыкой и декоративно-прикладным творчеством. По словам Светланы Ивановой, прилегающая к центру культуры территория благоустроена для организации активного отдыха.

Как отметил Александр Моор, раньше в Тюменской области использовали технологию каркасного строительства при возведении ФАПов и небольших сельских школ. Типовой проект центра культуры и досуга показал свою эффективность с точки зрения сроков строительства, цены и качества. Поэтому такой проект планируется использовать для строительства небольших учреждений культуры в сельских муниципалитетах. Глава региона поздравил жителей Гусево с открытием центра и выразил уверенность, что клуб станет центром притяжения для всех.

Кроме того, во время своей рабочей поездки в Тюменский район Александр Моор осмотрел обновленное здание Дома культуры «Родник» в селе Горьковка. Ремонт в здании 1975 года постройки закончился в декабре 2022 года и проводился в рамках реализации национального проекта «Культура».

КСТАТИ

Сейчас в Тюменской области строят районный дом культуры в селе Большое Сорокино со зрительным залом на 300 мест. Ещё один дом культуры появится в селе Петелино Ялуторовского района. В Ишимском и Тобольском районах также отремонтируют несколько учреждений культуры.