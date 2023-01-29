В Тюмени ищут друга лошадей, который за 20 тысяч рублей будет «поддерживать чистоту в конюшне» Фото: Татьяна Коркина

По данным опроса одного из сервисов по поиску работы, в 2023 году 14% жителей УрФО хотят перейти на новое место работы, ещё 13% хотят присмотреться к другой профессии. В Тюменской области, например, представлено более чем 40 тысяч актуальных вакансий в Тюмени и по региону в целом.

Например, в санаторий Тюменской области требуется арт-директор, в задачи которого входит организация и проведение концертов, спортивных и досуговых мероприятий для детей и взрослых, взаимодействие с артистами и коллективами. Зарплата – от 30 тысяч рублей и выше. При желании сотрудник может жить в санатории и получать деньги на оплату бензина при наличии личного авто.

Еще одна компания ищет методиста по адаптации сотрудников. Кандидату придется составлять методические пособия по корпоративному обучению, формировать учебные группы и проводить стажировку, адаптацию и аттестацию сотрудников. Зарплата – 40-60 тысяч рублей.

За 20-35 тысяч рублей зовут работать педагога робототехники в детский развивающий центр. Преподавателю нужно будет работать с детьми от 4 до 10 лет, в группах по 8 человек. Что нужно: опыт преподавания, знание программ LEGO Education: WeDo, NXT.

В частный конный клуб ищут конюха, который будет следить за кормлением и содержанием животных, поддерживать чистоту в конюшне и контролировать прокат лошадей. Зарплата 20-40 тысяч рублей.