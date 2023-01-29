Тюменцам назвали основные правила, которые помогут уснуть за 10-20 минут Фото: Татьяна Коркина

Для того, чтобы лечь спать вовремя, тюменцам необходимо приучить себя и домочадцев соблюдать несколько простых правил. Во-первых, необходимо спать по 8-10 часов, ложиться и вставать в одно и то же время. Во-вторых, не наедаться на ночь и не пить напитки с кофеином. Есть можно за два часа до сна, а перед тем, как лечь спать, можно приглушать свет, принимать перед сном теплый душ или ванну, чтобы расслабиться.

Перед сном лучше не смотреть телефон и переключить его на режим чтения: из-за синего цвета от экрана разрушается гормон сна мелатонин.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», если не уснуть за 20 минут, лучше подняться, почитать или сделать пару упражнений из йоги. Если при правильном подходе уснуть так и не получается, специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендуют обратиться к сомнологу.

КСТАТИ

«Суточная норма» сна зависит от состояния здоровья и возраста человека. Если новорожденным нужно спать 14-17 часов в сутки, то взрослому человеку требуется 7-9 часов.