МФК «Тюмень» сыграет с «КПРФ» в Климовске в 12-м туре PARI-Суперлиги

Фото: МФК "Тюмень"

Двенадцатый тур PARI-Суперлиги по мини-футболу МФК «Тюмень» проведет в городе Климовске (Московская область), где 3 и 4 февраля 2023 сыграет с командой «КПРФ». Как сообщает портал «Вслух.ру», тюменский клуб с ним связывает большая история. В плей-офф прошлого сезона команда выбыла из гонки на стадии ¼ финала после серии с «КПРФ» 1-3. В межсезонье игроки МФК «Тюмень» Абрамович, Крыкун сменили черно-белую форму на красную.

В этом сезоне «Тюмень» и «КПРФ» встречались в «Центральном» в третьем туре. В первом матче победили москвичи со счетом 4:2, во втором ничья – 3:3.

Пока «Тюмень» находится на шестом месте в турнирной таблице. За 22 матча клуб заработал 29 очков: 8 раз выиграл, 9 проиграл и 5 встреч сыграл вничью. «КПРФ» разместилась на втором месте с 44 очками. В 22 матчах они выиграли 13 раз.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иван Милованов и МФК «Тюмень» решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Подробности пока не раскрываются.