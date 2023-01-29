Главы поселений Тобольского района сразятся в двоеборье на зимних сельских спортивных играх Фото: Татьяна Коркина

На старт XXII зимних сельских спортивных игр 4 и 5 февраля 2023 в Тобольском районе выйдут 180 спортсменов из 19 сел и поселков района. Как сообщает «Тюменская линия», в этот раз игры приурочены к 100-летию со дня образования муниципалитета.

Торжественное открытие игр состоится на базе СОК «Сибиряк» в школе поселка Прииртышский. Спортсмены будут соревноваться в крестьянской эстафете, соревнованиях спортивных семей, лыжных гонках, соревнованиях по шахматам и двоеборье глав сельских поселений.

Подробности можно узнать по телефонам: 8 (3456) 223715.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, как проходили сельские спортивные игры в 2019 году.