Почему из крана бежит грязная холодная вода в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

Причины плохого качества водопроводной воды, которая течет из-под крана, могут быть разные, с каждым случаем нужно разбираться индивидуально. Об этом сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу «Росводоканала». Чаще всего вода загрязняется во внутридомовых сетях.

Качество воды может ухудшиться после аварийных отключений или после отключений, связанных с ремонтом на магистралях или при изменениях гидравлического режима на магистральных сетях. После отключений и ремонтов Росводоканал проводит плановые промывки магистральных водоводов.

С 2021 года при приемке новых водопроводных сетей от застройщиков ведется телеинспекция. Если специалисты выявляют отклонения, но трубы не принимают в эксплуатацию, и вода по ним не подается, пока сети не приведут в порядок.

Каждый год в Тюмени меняют около 5% изношенных коммуникаций. Стальные и чугунные трубы меняют на полиэтиленовые, срок которых достигает 50 лет. Они не подвержены коррозии, сведена к минимуму вероятность вторичного загрязнения воды.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если из крана пошла холодная грязная вода, звоните в управляющую компанию или в водоканал по телефону +7 (3452) 540940.