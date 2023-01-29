К 9 мая 2023 в Тюмени откроют выставку с портретами жен участников спецоперации на Украине Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

К 9 мая 2023 года в Тюмени откроют выставку фотографий «Жены героев», на которой можно будет увидеть фото женщин, ждущих мужей со спецоперации на Украине. Проект организует партия «Единая Россия» и тюменский штаб комитета семей воинов Отечества.

Помимо выставки партия и штаб договорились о еженедельном проведении приема руководителя КСВО в региональном отделении (по четвергам в общественной приемной). На встречу может прийти любая женщина, столкнувшаяся с проблемами, связанными с СВО. Для записи необходимо позвонить по телефону: 45-00-17.

По словам председателя комитета по социальной политики Тюменской областной Думы, руководителя регионального исполкома «Единой России» Ольги Швецовой, основная задача – помочь участникам СВО и их семьям.

- Для того, чтобы помощь была качественной и охватывала как можно больше людей, нам, помогающим, нужно объединяться. Комитет семей воинов Отечества – это взгляд самых близких людей наших бойцов на ситуацию, на те меры поддержки, которые оказываются, - цитирует Ольгу «Тюменская линия».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменским бойцам в зону СВО передали приборы наблюдения и доразведки. Техника доставлена в боевые подразделения в зоне СВО.