Тюменцы тратят на продукты в месяц в среднем 12 тысяч 46 рублей Фото: Татьяна Коркина

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2022 года составил почти 433,4 млрд рублей, что почти на 20 млрд рублей больше, чем в 2021-м. Тогда за 11 месяцев 20221 года оборот розничной торговли составил 412,9 млрд рублей. По данным портала «Вслух.ру», самый высокий оборот в торговле в 2022 году зафиксирован в марте и августе, он превысил 41 млрд рублей.

Основные траты тюменцев пришлись на непродовольственные товары. За 11 месяцев они составили 227,2 млрд рублей. То есть траты каждого в среднем составили 13 тысяч 277 рублей (с учетом числа жителей Тюменской области – 1 млн 555,8 тысяч жителей).

На продукты жители тратили в среднем 12 тысяч 46 рублей, продовольственный оборот оценен в 206 млрд 150,4 млн рублей. Стоимость минимального набора продуктов в ноябре 2022 года составила 5 тысяч 912,5 рубля, тогда как в 2021-м – 5 тысяч 505 рублей. Самые высокие показатели – более 6,5 тысяч рублей – зафиксированы с мая по июнь 2022 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», тюменцы оставили в магазинах почти 400 млрд рублей.