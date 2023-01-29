Тюменская область - лидер по вводу жилья на душу населения по итогам 2022 года Фото: Татьяна Коркина

По итогам 2022 года Тюменская область лидирует по такому показателю, как ввод жилья на душу населения. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его словам, в нашем регионе уже не первый год вводят более 1 квадратного метра на одного жителя.

Около половины ввода жилья приходится на индивидуальные дома и в селах, и в городских округах. Чаще всего дома строят из дерева – таких домов около 30% от общего ввода. В общей сложности к концу 2022 года в регионе ввели в эксплуатацию почти 2,3 млн квадратных метров жилья. Благодаря «дачной амнистии» по регистрации частных домов, более 41% от общего количества ввода жилья – это индивидуальное жилое строительство.

По словам руководителя направления «Развитие жилищной сферы» ДОМ.РФ Ильи Иванова, объем ввода жилья, которое строит население, растет ежегодно, в т.ч. с привлечением подрядчиков. ДОМ.РФ также поддерживает своими проектами этот рынок.

– По данным опросов крупнейших банков по итогам 2022 года выдано в три раза больше кредитов на эти цели, чем годом ранее. Это данные по стране, – цитирует Илью Иванова «Тюменская область сегодня».

КСТАТИ

В аналитическом центре летом 2022 года запустили пилотную программу по кредитованию индивидуального жилищного строительства, построенного хозяйственным способом и без привлечения подрядчиков. В итоге в УрФО уже заключили около тысячи договоров на сумму более 3,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области на май 2022 года было заключено более 24 тысяч договоров участия в долевом строительстве. Общую сумма сделок составляют 87 миллиардов рублей.