У воронежского дальнобойщика парализовало часть тела во время поездки на трассе Омск - Ишим Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме врачи-неврологи спасли жизнь 54-летнему дальнобойщику из Воронежской области, которому стало плохо во время поездки по трассе Омск-Ишим. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, у мужчины закружилась голова, стало трудно разговаривать и глотать. Фельдшеры бригады скорой помощи заподозрили у него острое нарушение мозгового кровообращения, после чего экстренно госпитализировали в сосудистое отделение ишимской Областной больницы №4.

По словам заведующей отделением ОБ №4 Наталии Холмовой, состояние у пациента было тяжелое. Были проблемы с сознанием, паралич правой стороны тела, нарушение речи и затруднение при глотании.

- Компьютерная томография показала инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий, - рассказала Наталия Холмова.

Врачи долго, но эффективно, лечили дальнобойщику. Врачи вернули ему утраченные из-за инсульта жизненно-важные функции. Когда его выписывали, мужчина уже проходил с опорой около сотни метров. Несмотря на предложенную ему реабилитацию в медучреждении, пациент отказался. Вместе с женой он уехал домой, на поезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», ишимские врачи спасли пациентку с аномальным положением органов. Она не могла есть и страдала от одышки.