В Тюмени 29 января 2023 существенно похолодает Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 29 января 2023, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах гололёд и изморозь, ветер будет дуть юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Ожидается существенное понижение температуры: ночью -11…-16… C, местами до -21…C, днём -6…-11 C.

Погода в Тюмени 29 января в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 29 января (16 января по старому стилю) день Петра-полукорма, в честь одного из учеников Иисуса Христа, апостола Петра. В этот день крестьяне смотрели, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса, поэтому день и назывался «полукормом». Если сена или соломы было мало, то крестьяне начинали экономить. Так как на Руси большое внимание в этот день уделяли животным, святой Петр считался покровителем домашнего скота.

Что касается примет, то они были мистическими. Например, если в амбарах было больше половины запасов ржаного хлеба, значит, будущим летом будет хороший урожай. Смотрели и на погоду: если дул северный ветер, значит, жди морозов. А вот мороз в Петров день означал летнюю жару.