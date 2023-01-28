Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье28 января 2023 10:37

В Тюмени 28 января 2023 года коронавирусом заболели еще 144 человека, 1 скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 144 человека. С начала периода количество заболевших достигло 254 295.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, а выздоровели - 70. К несчастью, вновь есть скончавшийся от болезни - один пациент, всего с начала пандемии умерли 4 366 тюменцев.

В России выявлено 7 219 человек с COVID-19, госпитализировано - 989. Всего в стране зарегистрировано 21 931 480 случаев. Излечились от коронавируса 4 384 человек, скончались - 42.