Попытка дать взятку полицейскому обернулась для тюменца серьезными проблемами

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В Тюмени осудят 27-летнего местного жителя, который пытался дать взятку сотруднику полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий).

- Установлено, что 17 ноября 2022 года обвиняемый, находясь в комнате для работы с гражданами на посту полиции «Богандинский», совершил дачу взятки старшему инспектору полка ДПС ГИБДД в размере 15 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

За эти деньги мужчина хотел избежать составления протокола за административное правонарушение. Однако все планы злоумышленника пошли прахом - полицейский отказался от предложенной ему суммы.

На данный момент дело тюменца направлено в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения, а затем его передадут в суд.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в суд направлено дело о взятках на 67 млн рублей. В коррупционных преступлениях подозревают адвокатов и бывшего работника ОБОП.