На тюменском вокзале задержали мужчину со свертком наркотиков

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В Голышмановском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1988 года рождения, у которого нашли наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

- В ходе личного досмотра у подозреваемого, находящегося в здании железнодорожного вокзала, обнаружили полимерный пакет с веществом коричневого цвета. Проведенное исследование показало, что это гашиш массой более 14 граммов. , - прокомментировали в ведомстве.

В свое оправдание ранее судимый мужчина сообщил полицейским, что хранил наркотик для личного употребления.

Сейчас голышмановец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств». Ему грозит не менее трех лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что многодетная горожанка хранила наркотики в детском пенале.