Тюменец сломал нос родному брату за отказ прекратить застолье

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В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя, который сломал нос родному брату. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Все началось с того, что к обвиняемому пришла в гости девушка. Однако парочка так сильно шумела, что обвиняемый решил разобраться с ними.

- Установлено, что родственники проживают совместно в одной квартире. В день случившегося к подозреваемому в гости пришла подруга, и они выпивали спиртное. В разгар вечера на кухню зашел потерпевший и сделал брату замечание. На его просьбу прекратить застолье, мужчина ответил отказом, после чего между родственниками произошел словесный конфликт, переросший в драку, - прокомментировали в ведомстве.

Далее 38-летний потерпевший обратился за медпомощью в больницу, а оттуда информация о случившемся дошла до правоохранительных органов.

Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет лишения свободы.