Тюменец выиграл крупный грант на проект по разработке экосистемы в области электронных устройств

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Тюменец Виктор Самсонов получил финансовую поддержку на развитие образовательной экосистемы SAMSON. Горожанин представил свой проект на грантовом конкурсе, организованном в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход». Оказавшись лучшим в номинации #создавай_возможности, он получил 880 тысяч рублей.

Экосистема состоит из программного обеспечения для разработки устройств и образовательных наборов по электронике. В комплекты входят методический материал, где можно познакомиться с основами работы с электронными компонентами и технологией SMT-пайки (способ сборки электронных узлов на печатных платах, который предполагает установку компонентов на контактные площадки), и сам конструктор.

По словам Виктора, проект подготовит профессионалов, которые будут создавать высокотехнологичную продукцию.

- Я рад, что экосистему SAMSON поддержали, потому что ее развитие влияет на уровень отрасли не только в Тюмени, но и в России. Надеюсь убедить подрастающее поколение, что электроника - это просто. Также верю, что смогу разжечь искру в подростках и пройти с ними весь путь - от изучения основ до производства собственной продукции, - рассказал Виктор Самсонов

В планах обладателя гранта - провести соревнования по разработке и пайке электронных устройств в Тюменской, Курганской и Свердловской областях для 750 учеников 7-11 классов, сообщает «Мой портал».