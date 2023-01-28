Сразу 170 жителей Донбасса и Украины нашли работу в Тюменской области

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В Тюменскую область прибыли 1 543 человека, проживавшие на территории Донбасса и Украины. О готовности трудоустроится заявили 315 человек, из них 170 уже нашли работу, непосредственно в Тюмени - 131 человек.

- К нам в регион прибывают специалисты самых разных направленностей. Среди них есть банковские сотрудники, медицинские работники, бухгалтеры, газорезчики, сварщики, кондитеры, металлурги и представители других профессий, - рассказала директор кадрового центра «Работа России» Оксана Астафьева.

Надо сказать, что некоторые переселившиеся в Тюменскую область столкнулись со сложностями, связанными с трудоустройством. Это касается граждан, имеющих определенные специальности.

- Им бывает проблематично найти работу в нашей стране, так как отличается законодательство. Это банковские работники, юристы, бухгалтеры. Сложно и медицинским работникам, так как им необходимо подтверждать свою квалификацию, а на это уходит много времени, - пояснила Оксана Астафьева.

По последним данным кадрового центра «Работа России», в центре занятости населения Тюменской области в качестве безработных зарегистрировано 3 083 человека, на начало 2023 года их было 3 245, то есть уровень безработицы снижается, сообщает «Тюменская область сегодня».