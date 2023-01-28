Ишимские музейщики приглашают детей принять участие в конкурсе «Сказка в ладошках»

Фото: администрация Ишима
Ишимские музейщики приглашают детей принять участие в конкурсе
В Ишимском музейном комплексе имени П.П. Ершова начался прием работ для участия в самом творческом и детском конкурсе «Сказка в ладошках 2023».
Заявить о себе ребята могут в следующих номинациях:
- «Нам со сказкой по пути» - это поделки из разных материалов по произведениям писателей-юбиляров. Например, В.В. Медведева «Баранкин, будь человеком», В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» и «Городок в табакерке», А.Н. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» и прочее;
- «Девичьи украсы» - самодельные украшения из разных материалов;
- «Жили-были валенки» - в этой номинации можно представить валенок, как сказочный персонаж, либо изготовить «Расписной валенок», то есть оформить его с помощью различной техники и материалов;
- «Хоровод дружбы» - участники конкурса могут представить изготовленные своими руками костюмы разных национальностей, живущих на территории Тюменской области;
- «Карнавал сказочных героев» - нужно создать костюм сказочного героя.
К участию допускаются ребята от 3 до 15 лет. Принести работы можно до 24 февраля 2023 года по адресу: ул. Советская, д. 30, методический кабинет.