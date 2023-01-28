В Тюменской области сократилось число полностью здоровых детей

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В Тюменской области только третья часть детей считаются полностью здоровыми. К такому выводу пришли медики, подведя итоги профилактических медицинских осмотров в 2022 году.

За этот период была проверена 318 706 несовершеннолетних. Из них к первой группе здоровья отнесены 94 882 ребенка, то есть их считают полностью здоровыми. Ко второй группе - 194 508 детей, к третьей - 23 813, к четвертой - 144 ребенка и к пятой - 5 359.

Проанализировав данные за два года, в областном депздраве отметили, что охват детей профосмотрами возрос, поскольку в 2021 году цифра составила - 314 209. При этом полностью здоровых детей было больше - 106 926.

- Группой здоровья называют итог комплексной оценки состояния ребенка. Врач-педиатр смотрит на результаты профилактического осмотра, принимая во внимание и здоровье ребенка в целом, и несколько конкретных критериев. Например, есть ли функциональные нарушения или хронические болезни. Насколько организм сопротивляется неблагоприятным внешним воздействиям. Степень развития, его гармоничность и другие факторы, - говорит заведующая детской поликлиникой №1 Наталья Нетунаева.

Профилактические осмотры дети проходят в определенные возрастные периоды. Это необходимо для своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, сообщает «Тюменская область сегодня».