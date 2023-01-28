В Тюменской области увеличат площадь под засев подсолнечника

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В предстоящую посевную кампанию в Тюменской области увеличат площадь под подсолнечник - на 200 гектаров. Аграрии выращивают эту культуру для производства масла, урожай реализуют за пределы региона.

- Наши аграрии изучают возможность выращивать эту культуру на северных территориях. В типичных для подсолнечника климатических зонах после переработки одного гектара получают три центнера растительного масла, плюс кормовые добавки. Повторить такие успехи сложно, но можно, - говорят эксперты.

Основные экспериментальные площадки находятся в Исетском районе. В 2022 году общая площадь под посевы подсолнечника здесь составила 182 гектара, а валовой сбор в весе после подработки - 246 тонн при урожайности 13,5 ц/г.

В Тюменской области экспериментируют со среднеранним сортом «Савинка». Он отличается высокой энергией роста на начальных этапах развития, что является большим плюсом в условиях средней полосы.

Для достойных результатов эксперимента земледельцы приобретают специальную технику и используют сеялки точного высева, сообщает «Тюменская линия».