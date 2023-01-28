Почти за год в Тюменскую области переехало жить более 42 тысяч человек Фото: Вера Зенина

За год население Тюменской области увеличилось на 3,9 тысячи человек, теперь в регионе официально проживает 1 миллион 555,8 тысячи человек, сообщает «Вслух.ру».

Так, в январе-октябре на постоянное место жительства в Тюменскую область переехало 42 315 граждан, основная часть - 36 691 человек - из других регионов страны. Еще 5 251 человек прибыл к нам из стран СНГ, а 373 - из дальнего зарубежья. За этот же период в регионе родился 14 881 малыш.

Согласно данным городского ЗАГСа, за год в городе родилось 13 053 малыша, в том числе 1 130 ребенка - в декабре.

К 2025 году население региона может увеличиться до 1 миллиона 597,8 тысячи человек, а Тюмени - до 883,2 тысячи человек.