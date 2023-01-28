Тюменцы могут стать амбассадорами Всероссийского форума в Крыму

Фото: арт-кластер «Таврида», соцсети

Тюменские деятели культуры от 20 до 35 лет могут подать заявку на участие в программе «Амбассадор» от арт-кластера «Таврида». Регистрация продлится до 12 февраля.

Мероприятие объединит 200 человек - представителей культуры, креативных индустрий и молодежной политики, авторов проектов и победителей грантовых конкурсов - из 89 регионов России.

Амбассадоры, прошедшие отбор, получат опыт в организации крупных событий, прокачают навыки в публичных выступлениях, а также присоединятся к творческому сообществу страны. Кроме того, они будут представлять арт-кластер «Таврида» в своем регионе и рассказывать о форуме и фестивале молодежи.

- В этом году собираюсь попробовать свои силы в качестве амбассадора и подать заявку на программу. Для меня это хороший шанс реализоваться в качестве соорганизатора мероприятий и стать делегатом от Тюменской области. Участие в арт-кластере «Таврида» открывает огромные возможности для молодежи. Ты можешь не только приобрести новые знания и пообщаться с экспертами, но и попасть в кадровый резерв и обзавестись полезными контактами по всей России, - рассказала Полина Сергеева, волонтер и участница арт-кластера «Таврида».

Чтобы стать лицом «Тавриды», необходимо подать заявку на официальном сайте по одному из двух направлений - «Медиаамбассадор» и «Амбассадор», прикрепить к анкете видеовизитку с рассказом о себе, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование, сообщает «Мегатюмень».