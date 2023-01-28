Тюменским дачникам компенсируют затраты на противоклещевую обработку участка Фото: Вера Зенина

Тюменским дачникам компенсируют затраты на противоклещевую обработку территорий. Как сообщает «Тюменская линия», ссылаясь на департаменте потребительского рынка городской администрации, субсидии предусмотрены для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Для получения данного вида субсидии тюменцам необходимо обратиться в управу своего административного округа. Соответствующий порядок выплаты был ранее утвержден постановлением администрации города.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что дачники, пострадавшие от пожара, получат крупные денежные компенсации.