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НовостиОбщество28 января 2023 8:28

Тюменским дачникам компенсируют затраты на противоклещевую обработку участка

Марина Прохорова
Тюменским дачникам компенсируют затраты на противоклещевую обработку участка

Тюменским дачникам компенсируют затраты на противоклещевую обработку участка

Фото: Вера Зенина

Тюменским дачникам компенсируют затраты на противоклещевую обработку территорий. Как сообщает «Тюменская линия», ссылаясь на департаменте потребительского рынка городской администрации, субсидии предусмотрены для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Для получения данного вида субсидии тюменцам необходимо обратиться в управу своего административного округа. Соответствующий порядок выплаты был ранее утвержден постановлением администрации города.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что дачники, пострадавшие от пожара, получат крупные денежные компенсации.