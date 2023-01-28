Тюменский врач рассказала о важности профилактики онкологических болезней

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В случае с онкологическими заболеваниями крайне важно выявить их на начальной стадии, поскольку именно от этого зависит успех лечения. Сейчас в Тюменской области работают специальные кабинеты для своевременного выявления раковых болезней.

- Каждому человеку старше 18 лет рекомендовано раз в год посетить кабинет раннего выявления заболеваний в рамках профилактического осмотра. Когда пациент приходит, специалист проводит комплексное обследование: осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, осмотр полости рта, пальпацию периферических лимфатических узлов, осмотр и пальпацию щитовидной железы, молочных желез (для женщин) и грудных желез (для мужчин), живота и прочее, - пояснила заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ОКБ №2 Альбина Усманова.

Также, по словам медика, немаловажным является измерение артериального давления и проведение анкетного скрининга, где есть вопросы для определения отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям.

Осматривает пациентов медицинский работник, прошедший специальную подготовку по основным диагностическим навыкам и методам выявления предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований, у него имеется соответствующий документ, сообщает «АиФ-Тюмень».