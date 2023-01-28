На рынке труда Тюменской области востребованы водители и охранники

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В банке вакансий Тюменской области насчитывается более 21 тысячи предложений. Например, только в списке департамента труда и занятости Тюменской области насчитывается 268 профессий. Лидируют в этом перечне охранники - работодатели готовы предоставить для них 659 мест, зарплата колеблется от 23 тысяч рублей до 29 тысяч рублей в месяц. Также требуются 422 разного рода специалистов, которые смогут заработать от 27 тысяч рублей до 31 тысячи рублей.

Есть 259 вакансий для инженеров - от 43 тысяч рублей до 47 тысяч рублей, 129 вакансий для медсестер - от 29 тысяч рублей до 32 тысяч рублей. Для мастеров имеются около сотни вакансий - от 42 тысяч рублей до 46 тысяч рублей, бухгалтеров - от 25 тысяч рублей до 28 тысяч рублей, менеджеров - от 27 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты предлагают начальнику службы в промышленности и начальнику строительства - от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, генеральному директору предприятия - от 130 тысяч рублей до 140 тысяч рублей, начальнику участка в строительстве - от 102 тысяч рублей до 111 тысяч рублей, начальнику отдела - 90 тысяч рублей, капитану-механику катера - от 90 тысяч рублей до 120 тысяч рублей, управляющему отделения - от 60 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, геодезисту - от 78 тысяч рублей до 90 тысяч рублей. Для каждого открыто по одной вакансии.

Кроме того, требуются 60 прорабов - зарплата от 81 тысячи рублей до 90 тысяч рублей, 3 менеджера в строительстве - от 61 тысячи рублей до 124 тысяч рублей, 4 директора по производству - от 67 тысяч рублей до 86 тысяч рублей и прочее.

Среди 187 рабочих профессий больше всего спрос на водителей автомобилей. Для них доступно 1 358 предложений с зарплатой от 35 тысяч рублей до 42 тысяч рублей. Также требуется 485 разнорабочих - от 21 тысячи рублей до 24 тысяч рублей, 390 поваров - от 25 тысяч рублей до 28 тысяч рублей, 276 рабочих по благоустройству - 17 тысяч рублей.

При этом самые высокие зарплаты предлагают машинистам буровой установки - от 90 тысяч рублей до 125 тысяч рублей, помощникам бурильщика капремонта скважин - 115 тысяч рублей, вальщикам леса - от 90 тысяч рублей до 95 тысяч рублей, копровщику - от 60 тысяч рублей до 90 тысяч рублей и прочее.

Напомним, что по итогам 2022 года 68,4% обратившихся в службу занятости Тюменской области нашли работу, сообщает «Вслух.ру».