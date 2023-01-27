Прекращены поиски девочки, которая пропала днем в Тюмени

Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

Девочку, которая не вернулась сегодня домой после школы, нашли спустя несколько часов после пропажи. Напомним, 7-летняя Аня не вернулась сегодня домой из гимназии. Родители забили тревогу и обратились в правоохранительные органы и поисковые отряды.

К счастью, школьницу нашли живой – это подтвердили в ДПСО «ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи». Информация о том, что ребенка ищут, быстро разлетелась по всем местным соцсетям и СМИ. К счастью, ребенок вернулся домой.

– Люленкова Анна найдена, жива! Спасибо всем, кто участвовал в активном поиске и рассылал информацию, – пишут волонтеры.

Напомним, что пропажа детей для Тюмени считается «больной» темой из-за того, что за последние 25 лет здесь пропали девять несовершеннолетних, и о большинстве ребят из «списка» до сих пор ничего не известно.