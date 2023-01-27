Тюменцы продолжают интересоваться автомобилями с пробегом, несмотря на рост цен и дефицит вариантов

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сохраняется высокий спрос на автомобили с пробегом. Об этом «Мегатюмень» рассказал специалист по автоподбору Василий Некрасов. Но, несмотря на уровень спроса, хороших машин на вторичном рынке становится все меньше. Наблюдается дефицит достойных вариантов среди авто с пробегом

– Новые машины продаются по заоблачным ценам. Многие не готовы отдавать столько денег за автомобиль. Некоторые модели выросли в цене в два раз и более раз за несколько лет, – рассказывает Василий Некрасов.

Популярными марками авто, к которым не спадает интерес среди покупателей, остаются японские бренды. При этом тюменцы, желающие приобрести авто, готовы на любой регион.

– И даже на ближнее зарубежье, ради «живого» варианта за вменяемый прайс. Что касается китайцев, наводнивших рынок, доверия им пока нет. Но думаю, все поменяется, человек ко всему привыкает, – говорит специалист.

Он также отмечает, что высокий спрос на авто с пробегом сохранится и цены продолжат расти.